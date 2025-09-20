Ouverture : le cimetière protestant Cimetière protestant de Nîmes Nîmes

Ouverture : le cimetière protestant Cimetière protestant de Nîmes Nîmes samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Sans réservation.

Partez à votre rythme à la découverte du cimetière protestant, lieu de recueillement chargé d’histoire, situé au cœur de Nîmes.

Cette visite libre vous invite à explorer non seulement l’architecture et l’organisation du site, mais aussi les parcours de vie de personnalités protestantes de renom qui y reposent.

Un lieu paisible où s’entrelacent mémoire collective, patrimoine funéraire et récits d’hommes et de femmes ayant marqué leur époque.

Cimetière protestant de Nîmes 17 avenue Paul Brunel, 30000 Nîmes Nîmes 30900 Gard Occitanie 04 66 64 60 49 http://www.eglise-protestante-unie-nimes.fr Le cimetière repose sur d’anciennes parcelles de vignes et d’oliviers, avec le premier enterrement ayant eu lieu en 1782, à une époque où le protestantisme était interdit en France. Les travaux d’aménagement ont débuté en 1822, créant un paysage harmonieux et apaisant, avec ses allées bordées d’acacias, d’alisiers et de cyprès.

Aujourd’hui, le cimetière abrite environ 6 000 tombes, parmi lesquelles se trouvent des monuments funéraires remarquables ainsi que les sépultures de nombreuses personnalités locales.

© Emmanuelle Laurent – Ville de Nîmes