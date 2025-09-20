Ouverture : le site Vauban de l’Université de Nîmes Fort Vauban – Université de Nîmes Nîmes

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

L’ancienne citadelle est construite en 1688 par François Ferry, architecte du roi Louis XIV, pour contrôler la ville de Nîmes, place forte du protestantisme. De la Révolution française aux années 1990, le site est transformé en prison. Elle est aujourd’hui un lieu d’enseignement supérieur. En plus des visites, plusieurs expositions vous permettent de découvrir l’histoire du lieu.

Fort Vauban – Université de Nîmes Rue Docteur Georges Salan, 30000 Nîmes Nîmes 30033 Gambetta Gard Occitanie Achevé en 1688, sa fonction était d’héberger des troupes et de surveiller Nîmes. Transformé en prison à partir de la Révolution jusqu’en 1991, il subit d’importants travaux pour accueillir dès 1995 l’Université de Nîmes.

