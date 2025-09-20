Ouverture : l’église Saint-Charles Église Saint-Charles Nîmes

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Construite par Claude Rollin dans un style néo-classique, la voûte de la nef culmine à plus de 18 mètres de hauteur. L’église possède des tableaux remarquables dont celui de Saint Roch, peint par le nîmois Charles-Joseph Natoire.

Église Saint-Charles 40 Bd Gambetta, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Gambetta Gard Occitanie L’église actuelle est édifiée par l’architecte Claude Rollin, en 1773, dans le jardin des pères doctrinaires. Il s’agit d’une construction rectangulaire, composée d’une nef principale de trois travées et de chapelles sur les bas-côtés, des tribunes au-dessus ainsi qu’un choeur semi-circulaire. Le clocher est surélevé par rapport à la nef dont les arcades en plein cintre sont encadrées de pilastres. Les travaux d’agrandissement sont envisagés dès 1844 et l’extension du choeur est entreprise à partir de 1865. Deux travées supplémentaires sont réalisées dans le sanctuaire en 1867. La sacristie, déplacée plus au nord, a conservé son mobilier et côté ouest, un escalier a été aménagé menant à une vaste salle décorée et aux tribunes. L’aménagement intérieur a disparu à la Révolution. Après 1831, une chapelle recouverte de décorations murales de style «troubadour» occupe l’espace laissé par la fermeture du passage ouvert sur la place. Trois autres chapelles présentent également des boiseries du même style, complétées de peintures décoratives à la fin du XIXe siècle.

©Stéphane Ramillon