OUVERTURE LILLE – Bomb Squad arrive à Lille les 4 et 5 avril 1 rue des Arts Lille Roubaix 4 et 5 avril De 25 € à 38 € en fonction du nombre de participants

L’expérience immersive Bomb Squad arrive à Lille les 4 et 5 avril 2026 (1 rue des Arts) : des équipes de 2 à 6 joueurs disposent d’une heure pour relever des défis et désamorcer une bombe.

Après avoir séduit plus de 200 000 joueurs en France, l’expérience immersive Bomb Squad s’installe à Lille à partir du week-end des 4 et 5 avril 2026. Les participants sont plongés dans un univers futuriste où ils doivent réussir un test de recrutement pour intégrer une unité d’élite chargée de désamorcer une bombe avant qu’elle n’explose.

Par équipes de 2 à 6 joueurs, les participants disposent d’une heure pour relever une série de défis répartis dans cinq salles mêlant réflexion, coopération et agilité. Chaque épreuve permet de gagner de précieuses secondes pour la mission finale : neutraliser la bombe. En cas d’échec, l’explosion se traduit par une projection de peinture sur les joueurs.

Accessible dès 7 ans, cette aventure immersive mêlant technologies, effets spéciaux et jeu d’équipe s’adresse aussi bien aux amis, aux familles qu’aux entreprises.

Bomb Squad Lille – 1 rue des Arts, Lille

Ouverture : 4 et 5 avril 2026

Tous les jours de 10h à 23h

À partir de 25 € / personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-04T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-05T23:00:00.000+02:00

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https://bombsquad.games/fr/accueil/

1 rue des Arts Lille 1 rue des Arts Lille Ouest Roubaix 59100 Nord



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