Ouverture : maison diocésaine Maison diocésaine Nîmes

Samedi 20 septembre, 08h30, 14h00 Maison diocésaine Gard

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T08:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Découvrez l’ancien Grand Séminaire de Nîmes bâti en 1926 et visitez son cloître, l’atrium, sa chapelle et son oratoire dans ce bâtiment empli de sérénité.

Maison diocésaine 6 Rue Salomon Reinach, 30000 Nîmes Nîmes 30011 Les Amoureux Gard Occitanie Construit en 1926, ce lieu a d’abord été prévu pour acceuillir le grand séminaire de la ville. Depuis les années 1980, il est devenue une maison diocésaine. L’ensemble est surtout remarquable pour son jardin interne. Sur la rue Salomon Reinach

Proche de l’arrêt Charles Gide (l.15,l.32)

