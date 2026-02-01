Ouverture Micro-Folie Vacances de février 2026 Espace culturel LA HALLE Dieulefit
Une galerie ludique et interactive pour voyager à travers l’art et les sciences et partir à la découverte de divers domaines peinture, sculpture, photographie, ethnologie, histoire naturelle, patrimoine et spectacle vivant.
Espace culturel LA HALLE 1 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 12 17 43 stimuli.drome@gmail.com
A fun, interactive gallery that takes you on a journey through art and science, exploring painting, sculpture, photography, ethnology, natural history, heritage and the performing arts.
