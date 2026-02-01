Ouverture Micro-musée Micro-musée des Premiers Sapins Chasnans Les Premiers Sapins

Ouverture Micro-musée

Micro-musée des Premiers Sapins Chasnans

Deux habitants des Premiers Sapins, ont eu l’idée de demander à la municipalité de mettre à disposition un local dans une des six mairies des villages afin d’y exposer des objets et documents relatifs à l’histoire de la commune.

La municipalité a très vite réagi et à mis à disposition des bénévoles intéressés par le projet, un étage de l’ancienne Mairie de Chasnans, dont une salle est particulièrement bien choisie puisqu’il y est déjà exposé le drapeau révolutionnaire de CHANANT de 1790.

Beaucoup de personnes ont proposé aux bénévoles des objets et documents qui seront exposés et ce, sous forme de dons ou de prêts. .

Micro-musée des Premiers Sapins Chasnans 5 Route des Grands Champs Les Premiers Sapins 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 24 69 mediatheque@lespremierssapins.fr

