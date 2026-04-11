Saint-Léger-de-Linières

Ouverture Musée du Petit Anjou

GARE DU PETIT ANJOU 9 route de Bouchemaine Saint J Saint-Léger-de-Linières Maine-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15 18:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-18 2026-04-22

Ouverture du Musée du Petit Anjou aux vacances d’avril. Une sortie avec les enfants, un petit tour en train dans la gare, espace enfants avec jeux de trains en bois, petit film, devenir chef de gare… .

GARE DU PETIT ANJOU 9 route de Bouchemaine Saint J Saint-Léger-de-Linières 49070 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 33 12 28 63 contact@petit-anjou.fr

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English :

L’événement Ouverture Musée du Petit Anjou Saint-Léger-de-Linières a été mis à jour le 2026-04-08 par Destination Angers