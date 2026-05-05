Ouverture nocturne exceptionnelle du Musée, Museo civico basilio cascella, Pescara

Ouverture nocturne exceptionnelle du Musée Samedi 23 mai, 18h00 Museo civico basilio cascella

Entrée € 1

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Un musée d’art avec plus de 600 œuvres

Le Musée civique «B. Cascella» de Pescara abrite une importante collection d’environ 600 œuvres réalisées par cinq générations d’artistes appartenant à une extraordinaire dynastie de talents créatifs. Avant de devenir musée en 1975, le bâtiment, construit en 1895 comme atelier de chromolithographie, fut pour la famille Cascella à la fois résidence, atelier, cénacle culturel et lieu d’expérimentation et d’enseignement. Situé à proximité immédiate du centre historique, le musée conserve aujourd’hui une précieuse collection allant du symbolisme de la fin du XIXe siècle à l’art numérique contemporain. On y découvre des natures mortes, des scènes de vie rurale, des portraits et des paysages des Abruzzes réalisés avec diverses techniques par Basilio (1860–1950) et ses fils Tommaso, Michele et Gioacchino, ainsi que des esquisses, dessins, céramiques et matrices en pierre calcaire utilisées pour la revue «L’Illustrazione Abruzzese», devenue ensuite «La Grande Illustrazione». Le musée présente également des œuvres des fils de Tommaso, les célèbres sculpteurs Andrea et Pietro, ainsi que des travaux de Tommaso Jr et Jacopo, fils de Pietro. Une grande salle à l’étage supérieur est consacrée à l’art contemporain de Matteo Basilè et Davide Sebastian, fils de Tommaso Jr, spécialisés dans l’art numérique et l’expérimentation photographique, déjà reconnus sur la scène internationale.

Museo civico basilio cascella 45, via G. Marconi, Pescara, Abruzzo Pescara 65121 Abruzzo +39 0854283515 http://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-della-Cultura/visualizza_asset.html?id=154264&pagename=57 L’administration municipale a fait don à l’artiste Basilio Cascella d’un vaste terrain, qui est devenu l’école de la forge graphique de nombreux artistes. Très vite, cette école est devenue le lieu de rassemblement d’un cercle d’artistes nationaux et internationaux tels que D’Annunzio, Pirandello, Grazia Deledda, Ada Negri, Guido Gozzano, Umberto Saba, Salvatore Di Giacomo, Beltramelli, Vincenzo Bucci, Antonio De Nino Brown Louis Antonelli, Cerasoli, Gennaro Finamore, Marino Moretti, Clemente Rebora, Arturo Onofri, Corrado Govoni, Federigo Tozzi, Goffredo Bellonci, FT Marinetti, Sibilla, Amalia Guglielmetti, Giovanni Pascoli, Matilde Serao, Salvator Gotta, qui a collaboré avec l’école grâce après ses collaborations pour l’illustration de magazines tels que Abruzzese, le Sud et la Grande illustration. Le musée conserve aujourd’hui le fruit du travail de l’école, des membres de la famille Cascella, en particulier de Basile et ses fils Thomas, Michael et Joachim. Vous pouvez admirer des meubles, des objets d’art, poterie, cartes postales, boîtes d’œuvres, des étiquettes, des fragments, des pierres lithographiques précieuses et rares qui ont été utilisés pour les sculptures, toiles et peintures, en particulier pour les paysages.

Un musée d’art avec plus de 600 œuvres

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