Ouverture officielle de la Piste de Grenomes en Médoc Le Verdon-sur-Mer vendredi 18 juillet 2025.

Ouverture officielle de la Piste de Grenomes en Médoc

Le Verdon-sur-Mer Gironde

Début : 2025-07-18

2025-07-18

Dans treize paysages singuliers entre Saint-Vivien-de-Médoc et le Verdon-sur-Mer, treize postes d’observation et d’écoute du paysage vous permettront de découvrir la vie étonnante des Grenomes de l’Estuaire, animaux endémiques du Médoc jamais observés à ce jour, racontée par celles et ceux qui partagent leur territoire les habitant·es de la pointe du Médoc. .

Le Verdon-sur-Mer 33123 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 09 00 72

