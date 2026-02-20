Ouverture officielle L’Atelier de la Brasserie L’Atelier de la Brasserie Aubrives

Ouverture officielle L’Atelier de la Brasserie

L’Atelier de la Brasserie est à la fois un espace dégustation, un lieu d’exposition et un centre de découverte dédié à la bière artisanale et à la culture locale. Les visiteurs pourront y découvrir les bières brassées sur place par la Brasserie d’Aubrives tout en profitant d’un cadre propice à la rencontre et à l’échange. Rendez-vous à la Brasserie d’Aubrives pour l’ouverture officielle de l’Atelier de la Brasserie. Samedi 4 avril De 14h à 22h. Dimanche 5 avril De 11h à 22h. Lundi 6 avril De 11h à 20h. BREW PUB GALERIE D’ART CONCERT JEUX POUR ENFANTS Bienvenue à toutes et tous…

L’Atelier de la Brasserie 6 rue de la Brasserie Aubrives 08320 Ardennes Grand Est +33 9 66 89 32 82 labrasserieaubrives@gmail.com

L’Atelier de la Brasserie is a tasting room, exhibition space and discovery center dedicated to craft beer and local culture. Visitors can discover the beers brewed on site by Brasserie d’Aubrives, while enjoying a setting conducive to meeting and exchanging ideas. See you at the Brasserie d’Aubrives for the official opening of the Atelier de la Brasserie. Saturday April 4: 2pm to 10pm. Sunday April 5: 11am to 10pm. Monday April 6: 11am to 8pm. BREW PUB ART GALLERY CONCERT CHILDREN’S GAMES Welcome to all…

