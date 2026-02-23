Ouverture pêche Chapelle-Voland

Ouverture pêche

Étang communal Chapelle-Voland Jura

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 07:00:00

fin : 2026-03-21 19:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Ouverture de la pêche. Lâcher de truites. Vente de cartes à partir du 27 février à l’épicerie. Vente de cartes à la journée ou pour la saison. .

Étang communal Chapelle-Voland 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté mairie@chapelle-voland.com

