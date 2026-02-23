Ouverture pêche Chapelle-Voland
Ouverture pêche Chapelle-Voland samedi 21 mars 2026.
Ouverture pêche
Étang communal Chapelle-Voland Jura
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 07:00:00
fin : 2026-03-21 19:00:00
Date(s) :
2026-03-21
Ouverture de la pêche. Lâcher de truites. Vente de cartes à partir du 27 février à l’épicerie. Vente de cartes à la journée ou pour la saison. .
Étang communal Chapelle-Voland 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté mairie@chapelle-voland.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Ouverture pêche Chapelle-Voland a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme JurAbsolu