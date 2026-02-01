Ouverture piscine de Corbeilles Vacances d’hiver

Corbeilles Loiret

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-17

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-17

Ouverture piscine de Corbeilles Vacances d’hiver

La piscine de Corbeilles est ouverte pendant les vacances d’hiver et vous propose des jeux de ballons, un aménagement de tapis et le petit toboggan revient pour le plus grand plaisir des enfants les après-midis de 14 h à 16 h ! 3 .

Corbeilles 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 67 77 13 98

English :

Corbeilles swimming pool opening Winter vacations

