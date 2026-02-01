Ouverture piscine de Corbeilles Vacances d’hiver Corbeilles
Ouverture piscine de Corbeilles Vacances d’hiver Corbeilles mardi 17 février 2026.
Ouverture piscine de Corbeilles Vacances d’hiver
Corbeilles Loiret
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-02-17
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-17
Ouverture piscine de Corbeilles Vacances d’hiver
La piscine de Corbeilles est ouverte pendant les vacances d’hiver et vous propose des jeux de ballons, un aménagement de tapis et le petit toboggan revient pour le plus grand plaisir des enfants les après-midis de 14 h à 16 h ! 3 .
Corbeilles 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 67 77 13 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Corbeilles swimming pool opening Winter vacations
L’événement Ouverture piscine de Corbeilles Vacances d’hiver Corbeilles a été mis à jour le 2026-01-30 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS