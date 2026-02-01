Ouverture piscine de Ferrières Vacances d’hiver

Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Début : Mercredi 2026-02-16

fin : 2026-03-01

2026-02-16

Ouverture piscine de Ferrières Vacances d’hiver

Profitez de l’ouverture de la piscine de Ferrières pendant les vacances d’hiver pour vous étendre et jouer ! Au programme Aquatraining et Le trésor de la licorne ! 3 .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 67 45 98 87

Ferrières swimming pool opening Winter vacations

L’événement Ouverture piscine de Ferrières Vacances d’hiver Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-01-30 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS