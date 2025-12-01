Ouverture piscine Ferrières Vacances de Noël Ferrières-en-Gâtinais
Ferrières-en-Gâtinais Loiret
Tarif : 3 – 3 – 27 EUR
Début : Lundi 2025-12-20
fin : 2025-12-24
2025-12-20
Ouverture piscine Ferrières Vacances de Noël
Profitez de l’ouverture de la piscine de Ferrières pendant les vacances de Noël ! En famille pour montrer vos prouesses ou pour ne pas perdre votre nage, la piscine est à vous ! 3 .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 67 45 98 87
Ferrières swimming pool opening Christmas vacations
