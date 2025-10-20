Ouverture piscine pendant les vacances Châtillon-Coligny
Ouverture piscine pendant les vacances Châtillon-Coligny lundi 20 octobre 2025.
Châtillon-Coligny Loiret
Début : 2025-10-20 11:30:00
fin : 2025-10-24 15:30:00
2025-10-20
BAF de Châtillon ouvert au public de 11h30 à 15h30. .
Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 13 74
English :
Swimming pool opening during the vacations
German :
Öffnungszeiten des Schwimmbads während der Ferien
Italiano :
Piscina aperta durante le vacanze
Espanol :
Piscina abierta durante las vacaciones
