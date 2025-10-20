Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ouverture piscine pendant les vacances Châtillon-Coligny lundi 20 octobre 2025.

Châtillon-Coligny Loiret

Début : 2025-10-20 11:30:00
fin : 2025-10-24 15:30:00

BAF de Châtillon ouvert au public de 11h30 à 15h30.   .

Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 13 74 

English :

Swimming pool opening during the vacations

German :

Öffnungszeiten des Schwimmbads während der Ferien

Italiano :

Piscina aperta durante le vacanze

Espanol :

Piscina abierta durante las vacaciones

