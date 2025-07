Ouverture prochaine de la Guinguette de l’Ermitage Col de BOUTIERE Bourdeaux

Ouverture prochaine de la Guinguette de l’Ermitage Col de BOUTIERE Bourdeaux mardi 15 juillet 2025.

Ouverture prochaine de la Guinguette de l’Ermitage

Col de BOUTIERE 4098 route de lovier Bourdeaux Drôme

Début : 2025-07-15 17:00:00

fin : 2025-08-20 22:00:00

2025-07-15

LA GUINGUETTE DE L’ERMITAGE DU GRAND BOIS VOUS ACCUEILLE TOUS LES SOIRS DU 15 JUILLET AU 20 AOUT Apéros, boissons locales, glaces, repas du monde

Col de BOUTIERE 4098 route de lovier Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 72 30 49 info@legrandbois.fr

English :

LA GUINGUETTE DE L’ERMITAGE DU GRAND BOIS WELCOMES YOU EVERY EVENING FROM JULY 15 TO AUGUST 20: Aperitifs, local drinks, ice creams, world cuisine

German :

DIE GUINGUETTE DES ERMITAGE DU GRAND BOIS BEGEISTERT SIE ALLE ABENDE VOM 15. Juli bis 20. August: Apéros, lokale Getränke, Eis, Mahlzeiten aus aller Welt

Italiano :

LA GUINGUETTE DE L’ERMITAGE DU GRAND BOIS VI ACCOGLIE OGNI SERA DAL 15 LUGLIO AL 20 AGOSTO: aperitivi, bevande locali, gelati, cucina mondiale

Espanol :

LA GUINGUETTE DE L’ERMITAGE DU GRAND BOIS LE ACOGE TODAS LAS TARDES DEL 15 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO: Aperitivos, bebidas locales, helados, cocina del mundo

