Ouverture prochaine Micro-folie Gartempe-Saint-Pardoux Rue René Bauberot Châteauponsac
samedi 19 septembre 2026 · Rue René Bauberot · Châteauponsac
Informations pratiques
Châteauponsac
Ouverture prochaine Micro-folie Gartempe-Saint-Pardoux
Rue René Bauberot Micro-Folie Gartempe-Saint-Pardoux Châteauponsac Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées du patrimoine, venez découvrir ce tout nouveau lieu culturel à Châteauponsac!
Un programme riche et varié pour petits et grands: découverte du musée numérique, animations, visites, expériences immersives…
L’occasion parfaite de pousser les portes de la Micro-Folie, de découvrir son espace et de vivre une première expérience au cœur de l’art et de la culture
Samedi 19 septembre, de 10h à 12hDécouverte Micro-Folie « Des animaux dans le décor », et de 14h à 18h animation « Jouons avec les œuvres d’art! » (jeux, coloriage, coin lecture, atelier créatif).
Dimanche 20 septembre, de 10h à 12h découverte Micro-Folie « Poissons, coquillages et crustacés », et de 14h à 18h causerie « Pourquoi les animaux dans l’art? ».
Un week-end à ne pas manquer! .
Rue René Bauberot Micro-Folie Gartempe-Saint-Pardoux Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 60 93 10 communication@gartempe-saint-pardoux.fr
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English : Ouverture prochaine Micro-folie Gartempe-Saint-Pardoux
L’événement Ouverture prochaine Micro-folie Gartempe-Saint-Pardoux Châteauponsac a été mis à jour le 2026-09-08 par Terres de Limousin
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