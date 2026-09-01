Ouverture prochaine Micro-folie Gartempe-Saint-Pardoux Rue René Bauberot Châteauponsac

Informations pratiques

Châteauponsac

Ouverture prochaine Micro-folie Gartempe-Saint-Pardoux

Rue René Bauberot Micro-Folie Gartempe-Saint-Pardoux Châteauponsac Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées du patrimoine, venez découvrir ce tout nouveau lieu culturel à Châteauponsac!

Un programme riche et varié pour petits et grands: découverte du musée numérique, animations, visites, expériences immersives…

L’occasion parfaite de pousser les portes de la Micro-Folie, de découvrir son espace et de vivre une première expérience au cœur de l’art et de la culture

Samedi 19 septembre, de 10h à 12hDécouverte Micro-Folie « Des animaux dans le décor », et de 14h à 18h animation « Jouons avec les œuvres d’art! » (jeux, coloriage, coin lecture, atelier créatif).

Dimanche 20 septembre, de 10h à 12h découverte Micro-Folie « Poissons, coquillages et crustacés », et de 14h à 18h causerie « Pourquoi les animaux dans l’art? ».

Un week-end à ne pas manquer! .

Rue René Bauberot Micro-Folie Gartempe-Saint-Pardoux Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 60 93 10 communication@gartempe-saint-pardoux.fr

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English : Ouverture prochaine Micro-folie Gartempe-Saint-Pardoux

L’événement Ouverture prochaine Micro-folie Gartempe-Saint-Pardoux Châteauponsac a été mis à jour le 2026-09-08 par Terres de Limousin