UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Châteauponsac

Ouverture prochaine Micro-folie Gartempe-Saint-Pardoux Rue René Bauberot Châteauponsac

samedi 19 septembre 2026 · Rue René Bauberot · Châteauponsac

Ouverture prochaine Micro-folie Gartempe-Saint-Pardoux Rue René Bauberot Châteauponsac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue René Bauberot
Adresse
Micro-Folie Gartempe-Saint-Pardoux
Ville
87290 Châteauponsac
Département
Haute-Vienne
Tarif
0 0 Gratuit

Châteauponsac

Ouverture prochaine Micro-folie Gartempe-Saint-Pardoux

Rue René Bauberot Micro-Folie Gartempe-Saint-Pardoux Châteauponsac Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

À l’occasion des Journées du patrimoine, venez découvrir ce tout nouveau lieu culturel à Châteauponsac!
Un programme riche et varié pour petits et grands: découverte du musée numérique, animations, visites, expériences immersives…
L’occasion parfaite de pousser les portes de la Micro-Folie, de découvrir son espace et de vivre une première expérience au cœur de l’art et de la culture
Samedi 19 septembre, de 10h à 12hDécouverte Micro-Folie « Des animaux dans le décor », et de 14h à 18h animation « Jouons avec les œuvres d’art! » (jeux, coloriage, coin lecture, atelier créatif).
Dimanche 20 septembre, de 10h à 12h découverte Micro-Folie « Poissons, coquillages et crustacés », et de 14h à 18h causerie « Pourquoi les animaux dans l’art? ».
Un week-end à ne pas manquer!   .

Rue René Bauberot Micro-Folie Gartempe-Saint-Pardoux Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 60 93 10  communication@gartempe-saint-pardoux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ouverture prochaine Micro-folie Gartempe-Saint-Pardoux

L’événement Ouverture prochaine Micro-folie Gartempe-Saint-Pardoux Châteauponsac a été mis à jour le 2026-09-08 par Terres de Limousin

À voir aussi à Châteauponsac (Haute-Vienne)