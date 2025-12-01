Ouverture publique Etienne Guilloteau & Claire Croizé Caen

Ouverture publique Etienne Guilloteau & Claire Croizé

13 Rue du Carel Caen Calvados

Début : 2025-12-18 19:00:00

fin : 2025-12-18 20:00:00

2025-12-18

Pour l’horizon 2026, le duo ECCE pré­pare une pièce en col­la­bo­ra­tion avec l’ensemble contem­po­rain Ictus. La Sonate pour deux pia­nos et per­cus­sions de Be´la Barto´k y donne le la à cinq danseur·euses pour explo­rer la puis­sance du mou­ve­ment et de la musique.

Étienne Guillo­teau et Claire Croize´ retrouvent l’ensemble Ictus et le pia­niste et dra­ma­turge musi­cal Alain Fran­co, avec qui les cho­ré­graphes ont déjà col­la­bo­ré. Très atta­ché à la musi­ca­li­té des mou­ve­ments et à une danse à la fois géné­reuse et pré­cise, le duo a trou­vé dans la Sonate pour deux pia­nos et per­cus­sions (1938) de Béla Bartók la musique idéale forte, com­plexe et explo­sive pour ima­gi­ner une pièce incar­née par cinq inter­prètes de géné­ra­tions dif­fé­rentes. D’une durée d’environ 25 minutes, elle sera au cœur d’un choix plus large d’œuvres inter­pré­tées par quatre musicien·nes. Son che­mi­ne­ment mou­ve­men­té gui­de­ra l’écriture d’ECCE un pre­mier mou­ve­ment très rapide et bouillon­nant ; un second plus rêveur et inquiet ; un troi­sième vir­tuose et tout à fait exal­té. L’ensemble des­sine un arc reliant l’ombre à la lumière, du chaos ini­tial à la vie jaillis­sant du der­nier mou­ve­ment. Comme les cho­ré­graphes en ont pris l’habitude depuis dix ans, leur écri­ture sera éga­le­ment gui­dée par des textes poé­tiques ou phi­lo­so­phiques, que les inter­prètes sont invité·es à tra­duire en mou­ve­ments. C’est donc une double musi­ca­li­té qui guide Béla, celle d’une par­ti­tion et celle de textes qui viennent non seule­ment nour­rir les corps mais aus­si la dra­ma­tur­gie de la pièce. .

13 Rue du Carel Caen 14000 Calvados Normandie

For Horizon 2026, the ECCE duo is preparing a piece in collaboration with the contemporary ensemble Ictus. Be’la Barto’k?s Sonata for Two Pianos and Percussion sets the stage for five dancers to explore the power of movement and music.

Für den Horizont 2026 bereitet das Duo ECCE in Zusammenarbeit mit dem zeitgenössischen Ensemble Ictus ein Stück vor. Be’la Barto’ks Sonate für zwei Klaviere und Schlagzeug gibt fünf TänzerInnen den Ton an, um die Kraft der Bewegung und der Musik zu erforschen.

Per Horizon 2026, il duo ECCE sta preparando un pezzo in collaborazione con l’ensemble contemporaneo Ictus. La Sonata per due pianoforti e percussioni di Be’la Barto’k è il palcoscenico per cinque danzatori che esplorano il potere del movimento e della musica.

Para Horizonte 2026, el dúo ECCE prepara una pieza en colaboración con el conjunto contemporáneo Ictus. La Sonata para dos pianos y percusión de Be’la Barto’k prepara el escenario para que cinco bailarines exploren el poder del movimiento y la música.

