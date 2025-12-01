Ouverture publique Etienne Guilloteau & Claire Croizé Caen
Ouverture publique Etienne Guilloteau & Claire Croizé Caen jeudi 18 décembre 2025.
Ouverture publique Etienne Guilloteau & Claire Croizé
13 Rue du Carel Caen Calvados
Début : 2025-12-18 19:00:00
fin : 2025-12-18 20:00:00
2025-12-18
Pour l’horizon 2026, le duo ECCE prépare une pièce en collaboration avec l’ensemble contemporain Ictus. La Sonate pour deux pianos et percussions de Be´la Barto´k y donne le la à cinq danseur·euses pour explorer la puissance du mouvement et de la musique.
Étienne Guilloteau et Claire Croize´ retrouvent l’ensemble Ictus et le pianiste et dramaturge musical Alain Franco, avec qui les chorégraphes ont déjà collaboré. Très attaché à la musicalité des mouvements et à une danse à la fois généreuse et précise, le duo a trouvé dans la Sonate pour deux pianos et percussions (1938) de Béla Bartók la musique idéale forte, complexe et explosive pour imaginer une pièce incarnée par cinq interprètes de générations différentes. D’une durée d’environ 25 minutes, elle sera au cœur d’un choix plus large d’œuvres interprétées par quatre musicien·nes. Son cheminement mouvementé guidera l’écriture d’ECCE un premier mouvement très rapide et bouillonnant ; un second plus rêveur et inquiet ; un troisième virtuose et tout à fait exalté. L’ensemble dessine un arc reliant l’ombre à la lumière, du chaos initial à la vie jaillissant du dernier mouvement. Comme les chorégraphes en ont pris l’habitude depuis dix ans, leur écriture sera également guidée par des textes poétiques ou philosophiques, que les interprètes sont invité·es à traduire en mouvements. C’est donc une double musicalité qui guide Béla, celle d’une partition et celle de textes qui viennent non seulement nourrir les corps mais aussi la dramaturgie de la pièce. .
13 Rue du Carel Caen 14000 Calvados Normandie
English : Ouverture publique Etienne Guilloteau & Claire Croizé
For Horizon 2026, the ECCE duo is preparing a piece in collaboration with the contemporary ensemble Ictus. Be’la Barto’k?s Sonata for Two Pianos and Percussion sets the stage for five dancers to explore the power of movement and music.
German : Ouverture publique Etienne Guilloteau & Claire Croizé
Für den Horizont 2026 bereitet das Duo ECCE in Zusammenarbeit mit dem zeitgenössischen Ensemble Ictus ein Stück vor. Be’la Barto’ks Sonate für zwei Klaviere und Schlagzeug gibt fünf TänzerInnen den Ton an, um die Kraft der Bewegung und der Musik zu erforschen.
Italiano :
Per Horizon 2026, il duo ECCE sta preparando un pezzo in collaborazione con l’ensemble contemporaneo Ictus. La Sonata per due pianoforti e percussioni di Be’la Barto’k è il palcoscenico per cinque danzatori che esplorano il potere del movimento e della musica.
Espanol :
Para Horizonte 2026, el dúo ECCE prepara una pieza en colaboración con el conjunto contemporáneo Ictus. La Sonata para dos pianos y percusión de Be’la Barto’k prepara el escenario para que cinco bailarines exploren el poder del movimiento y la música.
