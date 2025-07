Ouverture publique Jonas Chéreau CCNCN Caen

Ouverture publique Jonas Chéreau CCNCN Caen jeudi 2 octobre 2025.

CCNCN 13 Rue du Carel Caen Calvados

Début : 2025-10-02 19:00:00

fin : 2025-10-02 20:00:00

2025-10-02

Jonas Ché­reau tra­vaille à un trio cho­ré­gra­phique et musi­cal irri­gué par ses recherches sur la joie et le rire. Un acte de résis­tance col­lec­tive par la danse, la farce, l’art du contre-point, la fan­tai­sie et la légèreté.

Qu’est-ce qui déclenche un rire ? Quelle est la forme d’un corps en joie ? A` quel moment une situa­tion se ren­verse-t-elle pour deve­nir bur­lesque ? Autant de ques­tions qui tra­versent la nou­velle créa­tion de Jonas Ché­reau, fidèle à une démarche artis­tique où abs­trac­tion et absurde ont la part belle. Le cho­ré­graphe s’y ins­pire de la pra­tique thé­ra­peu­tique du yoga du rire et de recherches, ren­contres et expé­riences vécues. Joie est envi­sa­gée comme un acte de résis­tance col­lec­tive par le rire, la danse, la farce, l’art du contre-point, la fan­tai­sie et la légè­re­té. La pièce va ain­si déployer une poly­sé­mie du sou­rire, en ouvrant des espaces ou` s’épanouissent le bizarre, le dis­pro­por­tionne´, le hors-normes et l’inattendu. Soit un lieu ou` le clow­nesque du monde sur­git de nous et en nous, un car­na­val d’enthousiasmes, un défi­lé de sou­rires. Com­po­sée sous la forme d’un trio, l’œuvre cho­ré­gra­phique et musi­cale célè­bre­ra les liens et le par­tage, notam­ment avec des spectateur·ices acti­ve­ment associé·es à cette véri­table entre­prise d’utilité publique.

CCNCN 13 Rue du Carel Caen 14000 Calvados Normandie

English : Ouverture publique Jonas Chéreau

Jonas Chéreau is working on a choreographic and musical trio inspired by his research into joy and laughter. An act of collective resistance through dance, farce, the art of counterpoint, fantasy and lightness.

What triggers laughter? What is the shape of a body in joy? When does a situation become burlesque? These are just some of the questions that run through Jonas Chéreau?s new creation, which is faithful to an artistic approach that gives pride of place to abstraction and the absurd. The choreographer draws inspiration from the therapeutic practice of laughter yoga, as well as from research, encounters and personal experience. Joie is envisaged as an act of collective resistance through laughter, dance, farce, the art of counterpoint, fantasy and lightness. The piece unfolds a polysemy of the smile, opening up spaces where the bizarre, the disproportionate, the unusual and the unexpected flourish. In other words, a place where the clownishness of the world emerges from us and within us, a carnival of enthusiasm, a parade of smiles. Composed in the form of a trio, the choreographic and musical work will celebrate bonding and sharing, notably with spectators actively involved in this genuine public utility enterprise.

German : Ouverture publique Jonas Chéreau

Jonas Chéreau arbeitet an einem choreografischen und musikalischen Trio, das von seinen Forschungen über Freude und Lachen durchdrungen ist. Ein Akt des kollektiven Widerstands durch Tanz, Farce, die Kunst des Kontrapunkts, Phantasie und Leichtigkeit.

Was löst ein Lachen aus? Welche Form hat ein Körper, der sich freut? Wann kehrt sich eine Situation um und wird zur Burleske? All diese Fragen durchziehen die neue Kreation von Jonas Chéreau, der seinem künstlerischen Ansatz treu bleibt, in dem Abstraktion und Absurdität eine große Rolle spielen. Der Choreograf lässt sich von der therapeutischen Praxis des Lachyogas und von Recherchen, Begegnungen und Erfahrungen inspirieren. Joie ist ein Akt des kollektiven Widerstands durch Lachen, Tanz, Farce, die Kunst des Kontrapunkts, Phantasie und Leichtigkeit. Das Stück entfaltet eine Polysemie des Lächelns, indem es Räume eröffnet, in denen sich das Bizarre, das Unverhältnismäßige, das Außergewöhnliche und das Unerwartete entfalten kann. Ein Ort, an dem das Clowneske der Welt von uns und in uns auftaucht, ein Karneval der Begeisterung, eine Parade des Lächelns. Das als Trio komponierte choreografische und musikalische Werk feiert die Verbindungen und den Austausch, insbesondere mit den Zuschauerinnen und Zuschauern, die aktiv an diesem gemeinnützigen Unternehmen beteiligt sind.

Italiano :

Jonas Chéreau sta lavorando a un trio coreografico e musicale ispirato alla sua ricerca sulla gioia e la risata. Un atto di resistenza collettiva attraverso la danza, la farsa, l’arte del contrappunto, la fantasia e la leggerezza.

Cosa scatena la risata? Che forma assume un corpo felice? A che punto una situazione si capovolge e diventa burlesca? Queste sono solo alcune delle domande che attraversano il nuovo lavoro di Jonas Chéreau, fedele a un approccio artistico che privilegia l’astrazione e l’assurdo. Il coreografo trae ispirazione dalla pratica terapeutica dello yoga della risata e da ricerche, incontri ed esperienze personali. Joie è visto come un atto di resistenza collettiva attraverso la risata, la danza, la farsa, l’arte del contrappunto, la fantasia e la leggerezza. In questo modo, l’opera dispiega una polisemia del sorriso, aprendo spazi in cui fioriscono il bizzarro, lo sproporzionato, l’insolito e l’inaspettato. In altre parole, un luogo dove la clownerie del mondo emerge da noi e dentro di noi, un carnevale di entusiasmo, una parata di sorrisi. Composto in forma di trio, il lavoro coreografico e musicale celebrerà i legami e la condivisione, in particolare con gli spettatori che sono attivamente coinvolti in questa impresa di servizio pubblico.

Espanol :

Jonas Chéreau trabaja en un trío coreográfico y musical inspirado en sus investigaciones sobre la alegría y la risa. Un acto de resistencia colectiva a través de la danza, la farsa, el arte del contrapunto, la fantasía y la ligereza.

¿Qué desencadena la risa? ¿Qué forma adopta un cuerpo feliz? ¿En qué momento una situación da un giro y se convierte en burlesca? Éstas son sólo algunas de las preguntas que recorren la nueva obra de Jonas Chéreau, fiel a un planteamiento artístico que concede un lugar privilegiado a la abstracción y al absurdo. El coreógrafo se inspira en la práctica terapéutica del yoga de la risa y en investigaciones, encuentros y experiencias personales. Joie se concibe como un acto de resistencia colectiva a través de la risa, la danza, la farsa, el arte del contrapunto, la fantasía y la ligereza. De este modo, la pieza despliega una polisemia de la sonrisa, abriendo espacios donde florece lo bizarro, lo desproporcionado, lo insólito y lo inesperado. En otras palabras, un lugar donde la payasada del mundo emerge de nosotros y dentro de nosotros, un carnaval de entusiasmo, un desfile de sonrisas. Compuesta en forma de trío, la obra coreográfica y musical celebrará los vínculos y el compartir, en particular con los espectadores que participan activamente en esta empresa de servicio público.

L’événement Ouverture publique Jonas Chéreau Caen a été mis à jour le 2025-07-26 par Calvados Attractivité