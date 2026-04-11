Ouverture saison 2026 Moulin Blanchard 3 expositions Nocé Perche en Nocé

Perche en Nocé

Ouverture saison 2026 Moulin Blanchard 3 expositions

Nocé Le Moulin Blanchard Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-17

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-04-17

Le vendredi 17 avril, le Moulin Blanchard ouvrira ses portes pour la saison 2026. A l’occasion du 200ème

anniversaire de la photographie, la directrice artistique, Frédérique Founès, propose pour cette première

partie printanière un panorama du portrait de studio à travers trois expositions

– Les grands portraits de Nadar Nadar (1820-1910), l’un des plus importants portraitistes du Second Empire, sut fixer avec une finesse psychologique hors du commun les visages de célébrités diverses, artistes, savants, hommes politiques, tels

Delacroix, George Sand, Baudelaire, Victor Hugo, Sarah Bernhardt, et bien d’autres.

– Sape et Studio, photographies de Malick Sidibé et Baudoin Mouanda L’exposition explore deux univers photographiques, de générations et de pays différents celui de la jeunesse de Bamako (au Mali) dans les années 1950-60, capturée en noir et blanc par le célèbre Malick Sidibé et les défilés contemporains très colorés de la Société des ambianceurs et des personnes élégantes (SAPE) de Brazzaville (au Congo), saisis par Baudouin Mouanda.

– The others, photographies d’Olivier Culmann/Tendance floue La série The Others se fonde et s’est développée sur deux axes principaux le premier s’interroge sur l’aptitude et les capacités de la photographie à représenter la réalité du monde. Le second explore les modes de représentation à travers le cas particulier des pratiques de la photographie de studio de quartier en Inde. En reproduisant sur lui-même l’apparence des Indiens rencontrés dans son quotidien, il n’en représente que ce

qu’il a réussi à en percevoir.

Pratique à découvrir au Moulin Blanchard les samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 19h.

Gratuit le 1er week-end d’ouverture. .

Nocé Le Moulin Blanchard Perche en Nocé 61340 Orne Normandie

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English : Ouverture saison 2026 Moulin Blanchard 3 expositions

L’événement Ouverture saison 2026 Moulin Blanchard 3 expositions Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-04-07 par OT CdC Coeur du Perche