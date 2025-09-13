Ouverture saison culturelle En attendant le grand soir Ciboure

Ouverture saison culturelle En attendant le grand soir

Fronton de Socoa Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Et si le cirque prenait la piste du bal ? Huit acrobates-danseurs et un DJ malicieusement déjanté ouvrent le bal… à leur manière. Tout commence en douceur, dans une joyeuse effervescence, entre portés improbables, glissades maîtrisées et rythmes accrocheurs. Puis, peu à peu, la piste s’élargit et s’ouvre aux corps voisins. On ne sait plus très bien s’il s’agit encore d’un spectacle ou déjà d’un moment de fête partagé. On tourne, on se croise, on s’élance… pas besoin de

savoir danser, il suffi t d’être là, ensemble. Un bal acrobatique, généreux et inattendu, qui rassemble les générations et réchauffe les coeurs. Avec la Compagnie Le doux supplice (Nîmes)

Profitez d’une pause gourmande entre le spectacle de 19h30 et celui de 21h avec un foodtruck sur le fronton.

Sans parole Tout public à partir de 8 ans. .

Fronton de Socoa Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

