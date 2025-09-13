Ouverture saison culturelle Surcouf Ciboure

Ouverture saison culturelle Surcouf

Plage du fort de Socoa Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Deux hommes, une barque et tout un monde à bord. Arrivés de loin — ou peut-être juste revenus de très loin en

eux-mêmes — ils s’approchent, lentement. Avant de mettre pied à terre, il leur reste des choses à préparer.

Des gestes dérisoires, des rituels importants. À fleur d’eau, ce duo d’acrobates faussement maladroits joue

avec l’équilibre, la patience, l’instabilité. Leur traversée parle de la vie à deux, du besoin de l’autre, de l’effort commun pour ne pas chavirer. Un moment suspendu, entre rires, poésie circassienne et embruns bien réels.

Du cirque, du risque, beaucoup d’humidité…et une grande humanité. Par la compagnie Sacékripa de Toulouse.

Profitez d’une pause gourmande entre le spectacle de 19h30 et celui de 21h avec un foodtruck sur le fronton. .

Plage du fort de Socoa Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 75 45 61 animations@mairiedeciboure.com

