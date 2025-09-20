Ouverture salle d’exposition chef d’œuvre de Compagnon Maison des Compagnons des Devoirs Unis Joué-lès-Tours

Ouverture salle d’exposition chef d’œuvre de Compagnon Maison des Compagnons des Devoirs Unis Joué-lès-Tours samedi 20 septembre 2025.

Ouverture salle d’exposition chef d’œuvre de Compagnon 20 et 21 septembre Maison des Compagnons des Devoirs Unis Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

– Visite libre dans une salle d’exposition présentant des chef d’ouvre de compagnon.

– Démonstration de forge

– Démonstration de taille de pierre

Maison des Compagnons des Devoirs Unis 18 rue Joseph-Cugnot 37300 Joué-les-Tours Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire En 2014, les Compagnons Des Devoirs Unis s’installent à Joué-les-Tours dans un bâtiment spacieux et bien équipé.

– Visite libre dans une salle d’exposition présentant des chef d’ouvre de compagnon.