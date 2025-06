Ouverture salon du livre de Montbron avec spectacle de rue Le sonneur bar associatif Montbron 28 juin 2025 19:00

Charente

Ouverture salon du livre de Montbron avec spectacle de rue Le sonneur bar associatif 25 rue d’angoulême Montbron Charente

Début : 2025-06-28 19:00:00

fin : 2025-06-28 21:30:00

2025-06-28

inauguration du salon du livre avec les auteurs déjà arrivés et 20H spectacle de rue

Le sonneur bar associatif 25 rue d’angoulême

Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 97 40 93

English :

opening of the book fair with authors who have already arrived and 8 p.m. street show

German :

eröffnung der Buchmesse mit den bereits eingetroffenen Autoren und 20H Straßenshow

Italiano :

apertura della fiera del libro con gli autori già arrivati e alle 20.00 spettacolo di strada

Espanol :

inauguración de la feria del libro con los autores que ya han llegado y actuación callejera a las 20.00 horas

