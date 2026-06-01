Goès

Ouverture totale Aqua Bearn Soirée concert/rugby

Chemin de Ribère Goès Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:00:00

fin : 2026-06-13 23:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Aqua Béarn fête son ouverture totale le samedi 13 juin avec le concert de Blacklight de 19h à 21h puis la retransmission du matche de rugby Racing VS La section à partir de 21 h. Venez nombreux en famille ou entre amis, avec une ambiance conviviale et la restauration sur place(sandwich, frite, chipo et merguez) vivez le match tous ensemble ! Entrée non payante à partir de 18h. .

Chemin de Ribère Goès 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 20 75 parcaquabearn@gmail.com

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English : Ouverture totale Aqua Bearn Soirée concert/rugby

L’événement Ouverture totale Aqua Bearn Soirée concert/rugby Goès a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme du Haut-Béarn