Ouverture Totems – Totems Pacé, 5 juillet 2025, Pacé.

Ce nouvel équipement culturel ouvre ses portes le 5 juillet !

Totems ne sera pas seulement une médiathèque, mais un véritable lieu de rencontres et de découvertes. Venez découvrir les nouveaux espaces et services à l’occasion de cette journée d’ouverture !

Toute l’équipe de Totems vous donne rendez-vous le samedi 5 juillet à partir de 10h !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-05T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-05T17:00:00.000+02:00

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine