OUVERTURES ET VIRTUOSITÉ ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE CANET EN ROUSSILLON Rivesaltes dimanche 22 février 2026.
Avenue de la Marne Rivesaltes Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif enfant
Début : 2026-02-22 16:00:00
fin : 2026-02-22
2026-02-22
Un concert exceptionnel de l’Orchestre Symphonique de Canet en Roussillon, sous la direction de François Ragot.
Soliste Benjamin Sarkisian
Avenue de la Marne Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 04 palaisdesfetes@rivesaltes.fr
An exceptional concert by the Orchestre Symphonique de Canet en Roussillon, conducted by François Ragot.
Soloist: Benjamin Sarkisian
Ein außergewöhnliches Konzert des Symphonieorchesters von Canet en Roussillon unter der Leitung von François Ragot.
Solist: Benjamin Sarkisian
Un concerto eccezionale dell’Orchestre Symphonique de Canet en Roussillon, diretta da François Ragot.
Solista: Benjamin Sarkisian
Un concierto excepcional de la Orquesta Sinfónica de Canet en Roussillon, dirigida por François Ragot.
Solista: Benjamin Sarkisian
