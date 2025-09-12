OUVERTURES ET VIRTUOSITÉ ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE CANET EN ROUSSILLON Rivesaltes

OUVERTURES ET VIRTUOSITÉ ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE CANET EN ROUSSILLON Rivesaltes dimanche 22 février 2026.

Avenue de la Marne Rivesaltes Pyrénées-Orientales

Un concert exceptionnel de l’Orchestre Symphonique de Canet en Roussillon, sous la direction de François Ragot.
Soliste Benjamin Sarkisian
Avenue de la Marne Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 04  palaisdesfetes@rivesaltes.fr

English :

An exceptional concert by the Orchestre Symphonique de Canet en Roussillon, conducted by François Ragot.
Soloist: Benjamin Sarkisian

German :

Ein außergewöhnliches Konzert des Symphonieorchesters von Canet en Roussillon unter der Leitung von François Ragot.
Solist: Benjamin Sarkisian

Italiano :

Un concerto eccezionale dell’Orchestre Symphonique de Canet en Roussillon, diretta da François Ragot.
Solista: Benjamin Sarkisian

Espanol :

Un concierto excepcional de la Orquesta Sinfónica de Canet en Roussillon, dirigida por François Ragot.
Solista: Benjamin Sarkisian

