Ouvertures Musicales avec MA Scène Nationale L’OVH, LES ENSEIGNANT·ES ET LES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE DU PAYS DE MONTBÉLIARD Hôtel de Sponeck Montbéliard samedi 4 octobre 2025.

Hôtel de Sponeck 54 Rue Georges Clemenceau Montbéliard

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Cette année, les OUVERTURES MUSICALES ! mettent à l’honneur l’Orchestre du grand ensemble symphonique à la formation de rue, du jeu collectif à l’expérience participative, il se dévoile dans toute sa diversité.

SQUARE SPONECK

APÉRO-TANGO

Ensemble de Tango du Conservatoire du Pays de Montbéliard

À 12H15 / DURÉE 45 MIN

Au son du bandonéon, le temps d’un apéro-concert, le square Sponeck se transforme en faubourg de Buenos Aires où l’on se laisse emporter et envoûter par la magie du Tango argentin. Interprétée par l’Ensemble de Tango du Conservatoire à la manière d’un Orquesta típica (violons, violoncelle, contrebasse, piano, clarinette et bien sûr bandonéon), la musique, entre tradition et tango nuevo de Piazzolla, fait résonner une même vibration celle des corps en mouvement, des émotions à fleur de peau et d’une passion intacte.

LE COMBAT DES CHEFS

Orchestre Victor Hugo et vous

À 15H30 / DURÉE 1H

Vous avez toujours rêvé de prendre la place du chef d’orchestre ? Jean-François Verdier est prêt à vous confier sa baguette… à condition de faire vos preuves ! Face aux musicien·nes de l’Orchestre Victor Hugo, vous devrez relever trois défis guider le tempo, maîtriser la puissance de l’ensemble et réussir l’implacable stop and go. Alors à vous de jouer ! Trois épreuves, un pupitre pour une battle musicale aussi joyeuse qu’imprévisible.

PARVIS DES DROITS DE L’HOMME

CONCERT DE CUIVRES

Musicien·nes de l’Orchestre Victor Hugo

À 15H / DURÉE 30 MIN

Huit musicien·nes de l’Orchestre vous entraînent dans un moment musical joyeux et éclectique, mêlant jazz, opéra, musiques de films et airs traditionnels d’ici et d’ailleurs.

COUR DU MUSÉE BEURNIER-ROSSEL

AVANT CONCERT

À 17H / DURÉE 1H

Un avant-goût de votre soirée symphonique, en compagnie de Laurent Comte, chef assistant de l’Orchestre et de quelques musicien·nes complices. Chostakovitch, compositeur de l’époque soviétique, suscite les passions tant pour la puissance de son œuvre que pour le contexte historique dans lequel elle s’inscrit. Découvrez les trésors de la Symphonie n°5 afin d’appréhender les intentions du compositeur. Il sera également question de Régis Campo, compositeur en résidence au Festival International de Musique de Besançon, une chance pour un orchestre d’interpréter une œuvre d’un compositeur avec lequel les musicien·nes peuvent dialoguer.

LA BANDA ÉTU’PEUX PREND LE RELAIS !

La banda municipale Étu’peux

À 18H / DURÉE 45 MIN

Nouvelle venue à Étupes, la banda prend la relève de l’harmonie municipale et fait souffler un vent nouveau sur le répertoire airs traditionnels, chansons populaires, tubes d’hier et d’aujourd’hui. Véritable tout-terrain musical, elle joue partout… même là où on ne l’attend pas. Etu’peux chanter, danser, taper dans les mains… Une invitation joyeuse à vous joindre à la fête !

THÉÂTRE

RÉPÉTITION OUVERTE

Orchestre Victor Hugo

À 11H / DURÉE 1H

Avant le concert, les coulisses ! Assistez à la dernière répétition de l’Orchestre et plongez dans l’art du réglage final. Quelques heures avant le grand départ de la Symphonie n°5 de Chostakovitch, les musicien·nes s’accordent une dernière fois, peaufinent les partitions, ajustent les pupitres… L’envers du décor s’offre à vous avec cette répétition grandeur nature des quarante musicien·nes commentée par Jean-François Verdier, pour découvrir les rouages d’un orchestre et vivre la musique symphonique autrement. .

Hôtel de Sponeck 54 Rue Georges Clemenceau Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

