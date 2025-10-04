Ouvertures musicales ! Montbéliard

Ouvertures musicales ! Montbéliard samedi 4 octobre 2025.

Ouvertures musicales !

Hôtel de Sponeck Montbéliard Doubs

Début : 2025-10-04 11:00:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Le Conservatoire participe

Avec l’Orchestre Victor Hugo, les artistes enseignants et élèves du Conservatoire du Pays de Montbéliard

Cette année, les Ouvertures musicales mettent à l’honneur l’Orchestre du grand ensemble symphonique à la formation de rue, du jeu collectif à l’expérience participative, il se dévoile dans toute sa diversité.

La saison s’ouvre par un événement exceptionnel dans le centre-ville de Montbéliard, où les rencontres entre passants et instrumentistes se multiplient. Répétition publique, apéro-concert, ensemble de cuivres… les rendez-vous s’enchaînent dans une ambiance conviviale, pour que toutes et tous puissent vivre pleinement cette journée musicale imaginée sur mesure pour la Cité des Princes. En point d’orgue et pour clore la soirée La 5e Symphonie de Chostakovitch ! .

Hôtel de Sponeck Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 805 71 07 00

