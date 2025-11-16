Ouville-l’Abbaye la bourse TSF ( Radio ) ️ Ouville-l’Abbaye

Ouville-l’Abbaye la bourse TSF ( Radio ) ️

Route de Caudebec Ouville-l'Abbaye Seine-Maritime

Ouville-l’Abbaye la bourse TSF de Claude Lerouge revient ! ️

Avis aux passionnés de radios anciennes, de matériel Hi-Fi et d’histoire des ondes

Dimanche 16 novembre, de 9h à 17h, la salle Kléber-David accueillera la traditionnelle bourse TSF organisée par Claude Lerouge.

Une quinzaine d’exposants présenteront postes, pièces détachées et trésors techniques d’un autre temps. L’occasion idéale pour échanger, découvrir, acheter ou simplement admirer ces objets qui ont marqué l’histoire de la radio.

Le public pourra également profiter de visites guidées du musée de Claude Lerouge, situé à deux pas de la salle, avec plus de 300 pièces retraçant l’évolution de la TSF et du son.

Dimanche 16 novembre — 9h à 17h

Salle Kléber-David, Ouville-l’Abbaye

️ Entrée libre

Venez partager la passion des ondes et plonger dans l’univers fascinant des radios d’autrefois ! .

