Ouvrage G, le fort de l’OTAN

Cravanche Territoire de Belfort

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

C’est en 1953, en pleine Guerre Froide que se construit au Salbert à Belfort, un centre de détection de la Défense aérienne du territoire. Partez à la découverte de ce lieu qualifié Secret Défense !

Prévoir chaussures et vêtements adaptés à une constante de 15°C.

A partir de 8 ans. .

Cravanche 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 55 90 90

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English : Ouvrage G, le fort de l’OTAN

L’événement Ouvrage G, le fort de l’OTAN Cravanche a été mis à jour le 2026-03-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)