Ouvre-boîte, Bibludothèque Damrémont, Boulogne-sur-Mer

Ouvre-boîte Samedi 28 février, 15h00 Bibludothèque Damrémont Pas-de-Calais

À partir de 6 ans, sur réservation au 03 21 80 97 08

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-28T15:00:00+01:00 – 2026-02-28T16:00:00+01:00

Fin : 2026-02-28T15:00:00+01:00 – 2026-02-28T16:00:00+01:00

À partir de 6 ans, sur réservation au 03 21 80 97 08

Bibludothèque Damrémont Allée Gustave Flaubert, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Animation jeux de société autour d’une sélection. Présentation, installation et explication des règles pour faciliter une prise en main rapide.