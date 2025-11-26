OUVRE BOITES 4.0 « Aéronautique » chez DASSAULT AVIATION DASSAULT AVIATION Argonay

OUVRE BOITES 4.0 « Aéronautique » chez DASSAULT AVIATION Mercredi 26 novembre, 09h00 DASSAULT AVIATION Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-26T09:00:00 – 2025-11-26T12:00:00

Fin : 2025-11-26T09:00:00 – 2025-11-26T12:00:00

Cet évènement est complet. L’inscription n’est plus possible.

La visite s’articulera ainsi :

– Accueil des visiteurs (30mn)

– Rotation par sous-groupes sur 3 ateliers :

1. Présentation de l’entreprise DASSAULT AVIATION et de l’Ecole de la mécanique Dassault Aviation (45 min)

2. Visite du site de production d’Argonay et échanges avec les salariés (45 min)

3. Présentation du secteur aéronautique, de ses métiers et des formations y conduisant avec l’intervention de l’Ecole de la mécanique Dassault Aviation, la MFR IMAA de Cruseilles, l’Académie aéronautique et spatiale Auvergne-Rhône-Alpes, le Pôle formation Haute-Savoie (1 h)

DASSAULT AVIATION 2105 avenue Marcel Dassault, 74370 Argonay Argonay 74370 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes https://forms.office.com/e/fDvDgqvD70

OUVRE BOITES 4.0, la plateforme de visites d’entreprises industrielles, vous fait découvrir un constructeur aéronautique emblématique basé en Haute‑Savoie !