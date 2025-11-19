OUVRE BOITES 4.0 « Aéronautique » chez NTN Europe NTN Europe Argonay

OUVRE BOITES 4.0 « Aéronautique » chez NTN Europe Mercredi 19 novembre, 14h00 NTN Europe Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T14:00:00 – 2025-11-19T17:00:00

Fin : 2025-11-19T14:00:00 – 2025-11-19T17:00:00

La visite s’articulera ainsi :

– Accueil des visiteurs (30mn)

– Rotation par sous-groupes sur 3 ateliers :

1. Présentation de l’entreprise NTN Europe et de son école de formation interne LEARN (45 min)

2. Visite du site de production : conception & fabrication de roulements Aéronautique (45 min)

3. Présentation du secteur aéronautique, de ses métiers et des formations y conduisant avec l’intervention de LEARN (école de formation interne NTN), la MFR IMAA de Cruseilles, l’Académie aéronautique et spatiale Auvergne-Rhône-Alpes, le Pôle formation Haute-Savoie, … (1 h)

NTN Europe 114 route de champ farcon, 74370 Argonay Argonay 74370 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes https://forms.office.com/e/qbLp6hTdQx

OUVRE BOITES 4.0, la plateforme de visites d’entreprises industrielles, vous fait découvrir une entreprise emblématique de Haute‑Savoie qui travaille pour l’aéronautique !