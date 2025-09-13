Ouvre ton Bec Cuffy

Ouvre ton Bec Cuffy samedi 13 septembre 2025.

Ouvre ton Bec

Allée du Déversoire Cuffy Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-13 22:00:00

Date(s) :

2025-09-13

Une journée conviviale au Bec d’Allier avec l’arrivée du troupeau, démonstrations, ateliers autour de la laine, animations nature, théâtre, musique live, exposants, sans oublier restauration et buvettes sur place !

Journée conviviale au bec d’allier

– Arrivée du troupeau à 10h

– Démonstration avec les chiens de conduite

– Démonstration de Tonte

– Atelier tout public autour de la laine

– Animation « Fun & Flore » du Conservatoire des Espaces Naturels Centre Val de Loire

– Théâtre pour petits et grands

– Ambiance musicale live

– Exposants

– Restauration et Buvettes sur place

– Méchoui à 13 h

… et plein de surprises ! .

Allée du Déversoire Cuffy 18150 Cher Centre-Val de Loire associationlecuron@gmail.com

English :

A convivial day at the Bec d?Allier with the arrival of the herd, demonstrations, wool workshops, nature activities, theater, live music, exhibitors, not forgetting food and refreshments on site!

German :

Ein geselliger Tag am Bec d’Allier mit der Ankunft der Herde, Vorführungen, Workshops rund um die Wolle, Naturanimationen, Theater, Live-Musik, Ausstellern und nicht zu vergessen Essen und Trinken vor Ort!

Italiano :

Una giornata all’insegna del divertimento al Bec d’Allier, con l’arrivo della mandria, dimostrazioni, laboratori di lana, attività naturalistiche, teatro, musica dal vivo, espositori, senza dimenticare il cibo e il rinfresco in loco!

Espanol :

Una jornada lúdica en el Bec d’Allier, con la llegada del rebaño, demostraciones, talleres de lana, actividades en la naturaleza, teatro, música en directo, expositores, ¡sin olvidar la comida y los refrescos in situ!

L’événement Ouvre ton Bec Cuffy a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme Loire en Berry