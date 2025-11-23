« Une plongée terrible et fascinante dans un service de soins psychiatriques asphyxié, au côté d’un médecin d’une infinie douceur qui s’efforce de ne pas perdre pied » (Libération)

« Un film qui happe et frappe fort, tout en ruptures de rythme, riche de l’énergie et de la mélancolie de son personnage » (Télérama)

Projection de État limite, réalisé par Nicolas Peduzzi (104 min)

ENTRÉE LIBRE. PROJECTION AU DEUXIÈME ÉTAGE.

Bon à savoir Si vous êtes inscrit(e) dans l’une des bibliothèques de la Ville de Paris, votre carte vous donne accès gratuitement aux Yeux doc, un service de documentaires en Vidéo à la demande, issus du catalogue de la Bibliothèque publique d’information (BPI).

À l’hôpital Beaujon de Clichy, aux portes de Paris, les patients relevant de soins psychiatriques sont désormais pris en charge par un unique psychiatre mobile, secondé par des internes. Le docteur Jamal Abdel-Kader court d’urgence en urgence, avalant des kilomètres de couloirs pour porter secours, écouter et maintenir coûte que coûte la relation thérapeutique.

Le samedi 28 février 2026

de 15h00 à 16h45

gratuit

Entrée libre

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-28T16:00:00+01:00

fin : 2026-02-28T17:45:00+01:00

Date(s) : 2026-02-28T15:00:00+02:00_2026-02-28T16:45:00+02:00

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

+33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/