« Ouvrir le rivage » Photographies de Dana Cojbuc Ver

« Ouvrir le rivage » Photographies de Dana Cojbuc Ver vendredi 1 août 2025.

« Ouvrir le rivage » Photographies de Dana Cojbuc

Lieu-dit La Foulerie Ver Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-01 09:00:00

fin : 2025-09-21 20:00:00

Date(s) :

2025-08-01

« Ouvrir le rivage » Photographies de Dana Cojbuc

COUR AVEC VUE présente une œuvre de Dana Cojbuc, réalisée lors de sa résidence à Deauville dans le cadre du festival Planches Contacts, qui lui a décerné le Prix Tremplin Jeunes Talents en 2022.

Dana a pris Deauville comme un territoire à explorer, un espace inconnu où déployer son regard. A travers ses mises en scène sur la plage, végétaux, silhouettes humaines et animales se mêlent aux éléments. En prolongeant sa photographie par le dessin, l’artiste trouble nos perceptions en convoquant son monde intérieur et son village natal de Roumanie.

« L’invitation de montrer mes images dans cette ancienne boulangerie de La Foulerie m’a inspiré d’utiliser le pain comme support pour faire cette installation, elle apporte une autre dimension L’âme d’un lieu comme celui-là, un lieu de partage, incarne exactement l’esprit de ce petit village que j’essaye d’évoquer »

Les impressions sur pain ont été réalisées avec la complicité d’Antoine Leboulanger, paysan boulanger, dans son four à le ferme de Côme à Ver.

« Ouvrir le rivage » Photographies de Dana Cojbuc

COUR AVEC VUE présente une œuvre de Dana Cojbuc, réalisée lors de sa résidence à Deauville dans le cadre du festival Planches Contacts, qui lui a décerné le Prix Tremplin Jeunes Talents en 2022.

Dana a pris Deauville comme un territoire à explorer, un espace inconnu où déployer son regard. A travers ses mises en scène sur la plage, végétaux, silhouettes humaines et animales se mêlent aux éléments. En prolongeant sa photographie par le dessin, l’artiste trouble nos perceptions en convoquant son monde intérieur et son village natal de Roumanie.

« L’invitation de montrer mes images dans cette ancienne boulangerie de La Foulerie m’a inspiré d’utiliser le pain comme support pour faire cette installation, elle apporte une autre dimension L’âme d’un lieu comme celui-là, un lieu de partage, incarne exactement l’esprit de ce petit village que j’essaye d’évoquer »

Les impressions sur pain ont été réalisées avec la complicité d’Antoine Leboulanger, paysan boulanger, dans son four à le ferme de Côme à Ver. .

Lieu-dit La Foulerie Ver 50450 Manche Normandie +33 6 74 82 89 09 couravecvue@gmail.com

English : « Ouvrir le rivage » Photographies de Dana Cojbuc

« Opening the shore » Photographs by Dana Cojbuc

COUR AVEC VUE presents a work by Dana Cojbuc, created during her residency in Deauville as part of the Planches Contacts festival, which awarded her the Prix Tremplin Jeunes Talents in 2022.

Dana took Deauville as a territory to explore, an unknown space in which to unfold her gaze. In her beach scenes, plants, human and animal silhouettes mingle with the elements. By extending her photography with drawing, the artist unsettles our perceptions, summoning up her inner world and her native Romanian village.

« The invitation to show my images in this old bakery in La Foulerie inspired me to use bread as a medium for this installation, bringing another dimension: the soul of a place like this, a place for sharing, embodies exactly the spirit of this little village I’m trying to evoke »

The bread prints were made with the help of Antoine Leboulanger, a farmer-baker, in his oven at the Côme farm in Ver.

German :

« Opening the Shore » Fotografien von Dana Cojbuc

COUR AVEC VUE zeigt ein Werk von Dana Cojbuc, das während ihres Aufenthalts in Deauville im Rahmen des Festivals Planches Contacts entstanden ist, das ihr 2022 den Prix Tremplin Jeunes Talents verliehen hat.

Dana nahm Deauville als ein zu erkundendes Gebiet, einen unbekannten Raum, in dem sie ihren Blick entfalten konnte. Durch ihre Inszenierungen am Strand vermischen sich Pflanzen, menschliche und tierische Silhouetten mit den Elementen. Indem sie ihre Fotografie durch Zeichnungen erweitert, verwirrt die Künstlerin unsere Wahrnehmungen, indem sie ihre innere Welt und ihr Heimatdorf in Rumänien heraufbeschwört.

« Die Einladung, meine Bilder in dieser ehemaligen Bäckerei in La Foulerie zu zeigen, hat mich dazu inspiriert, Brot als Träger für diese Installation zu verwenden, die eine andere Dimension mit sich bringt: Die Seele eines Ortes wie diesem, ein Ort des Teilens, verkörpert genau den Geist dieses kleinen Dorfes, den ich versuche heraufzubeschwören. »

Die Brotdrucke wurden in Zusammenarbeit mit dem Bauern und Bäcker Antoine Leboulanger in seinem Ofen auf dem Bauernhof Ferme de Côme in Ver hergestellt.

Italiano :

« Aprire la riva » Fotografie di Dana Cojbuc

COUR AVEC VUE presenta un lavoro di Dana Cojbuc, realizzato durante la sua residenza a Deauville nell’ambito del festival Planches Contacts, che le ha conferito il Prix Tremplin Jeunes Talents nel 2022.

Dana ha preso Deauville come un territorio da esplorare, uno spazio sconosciuto in cui dispiegare il suo sguardo. Nelle sue scene di spiaggia, piante, sagome umane e animali si mescolano agli elementi. Estendendo la sua fotografia attraverso il disegno, l’artista confonde le nostre percezioni evocando il suo mondo interiore e il suo villaggio natale in Romania.

l’invito a mostrare le mie immagini in questa vecchia panetteria di La Foulerie mi ha ispirato a usare il pane come mezzo per questa installazione, che aggiunge un’altra dimensione: l’anima di un luogo come questo, un luogo di condivisione, incarna esattamente lo spirito di questo piccolo villaggio che sto cercando di evocare »

Le stampe del pane sono state realizzate con l’aiuto di Antoine Leboulanger, agricoltore e panettiere, nel suo forno presso la fattoria Côme a Ver.

Espanol :

« Abrir la orilla » Fotografías de Dana Cojbuc

COUR AVEC VUE presenta una obra de Dana Cojbuc, realizada durante su residencia en Deauville en el marco del festival Planches Contacts, que le otorgó el Prix Tremplin Jeunes Talents en 2022.

Dana tomó Deauville como un territorio por explorar, un espacio desconocido en el que desplegar su mirada. En sus escenas de playa, plantas, siluetas humanas y animales se mezclan con los elementos. Al extender su fotografía a través del dibujo, la artista confunde nuestras percepciones evocando su mundo interior y su pueblo natal en Rumanía.

« La invitación a mostrar mis imágenes en esta antigua panadería de La Foulerie me inspiró para utilizar el pan como soporte de esta instalación, lo que añade otra dimensión: el alma de un lugar como éste, un lugar para compartir, encarna exactamente el espíritu de este pequeño pueblo que intento evocar

Las impresiones de pan se realizaron con la ayuda de Antoine Leboulanger, agricultor y panadero, en su horno de la granja de Côme, en Ver.

L’événement « Ouvrir le rivage » Photographies de Dana Cojbuc Ver a été mis à jour le 2025-07-22 par Coutances Tourisme