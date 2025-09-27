Ouvrir ses bras à l’abondance Le reconnect Centre dédié au bien-être Gardanne

Ouvrir ses bras à l’abondance

Samedi 27 septembre 2025 de 17h à 19h30. Le reconnect Centre dédié au bien-être 238 Rue Ensouleiado, 13120 Gardanne Gardanne Bouches-du-Rhône

✨ Isabelle Bonnans ✨

Ex-infirmière en psychiatrie, elle a transformé son burn-out en force. Aujourd’hui, elle guide chacun à s’ouvrir à plus de sens, d’équilibre et d’harmonie grâce à la Gestalt-Thérapie

Isabelle est praticienne en Gestalt-Thérapie certifiée par l’école humaniste de Gestalt IFAS.



Ex-infirmière en psychiatrie, elle a découvert la Gestalt à la suite d’un burn-out. Cette approche lui a redonné sens et équilibre, lui permettant d’accueillir et d’écouter ses émotions.



Aujourd’hui, Isabelle transmet cette philosophie de vie positive et créatrice, accompagnant chacun vers plus de liberté intérieure et d’harmonie dans ses relations.



Pourquoi participer ?



• Explorer concrètement comment faire de l’abondance une réalité vivante dans votre quotidien.

• Échanger, poser vos questions et partager vos ressentis dans un cadre cocooning et bienveillant.

• Vivre un moment de reconnexion profonde à soi et aux autres, porté par l’énergie du groupe.

• Repartir avec des outils concrets et inspirants à intégrer dans votre vie de tous les jours.

• Déguster un buffet raffiné et créatif, préparé par une cheffe passionnée.



Après l’atelier, profitez d’un buffet confectionné par Sandrine une grazing table artistique à picorer, où chaque bouchée se savoure lors d’un moment gourmand, convivial et raffiné. .

