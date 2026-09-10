Ouvrons les p’tites oreilles, Bibliothèque Oscar Niemeyer, Le Havre
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Oscar Niemeyer · Le Havre
Informations pratiques
Ouvrons les p’tites oreilles Samedi 3 octobre, 10h30 Bibliothèque Oscar Niemeyer Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00
Pour les 18 mois – 4 ans accompagnés d’un adulte. Inscription requise pour certaines dates.
Contes et comptines agrémentées de quelques notes de musique, de couleurs et de doigts magiques…
Des histoires et berceuses à découvrir ou redécouvrir, en famille !
Bibliothèque Oscar Niemeyer 2 Place Oscar Niemeyer, 76600 Le Havre, France Le Havre 76600 Les Gobelins Seine-Maritime Normandie 0235197000 https://bibliotheques.lehavre.fr/
Biblis en folie 2026
© Pixel-Shot – AdobeStock
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