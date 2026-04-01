Berhet

Ouvrons l’œil et découvrons la nature en bord de chemin…

Place du 18 juin(église sainte Brigitte) Berhet Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 12:30:00

Date(s) :

2026-04-26

Jakez Lintanff, animateur nature passionné , nous fera découvrir et observer les arbres , les talus, les oiseaux, sur les pas de Ste Brigitte .

Place du 18 juin(église sainte Brigitte) Berhet 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 04 18 09 63

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L’événement Ouvrons l’œil et découvrons la nature en bord de chemin… Berhet a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose