Ouvrons l’œil et découvrons la nature en bord de chemin… Berhet
Ouvrons l’œil et découvrons la nature en bord de chemin… Berhet dimanche 26 avril 2026.
Berhet
Ouvrons l’œil et découvrons la nature en bord de chemin…
Place du 18 juin(église sainte Brigitte) Berhet Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 12:30:00
Date(s) :
2026-04-26
Jakez Lintanff, animateur nature passionné , nous fera découvrir et observer les arbres , les talus, les oiseaux, sur les pas de Ste Brigitte .
Place du 18 juin(église sainte Brigitte) Berhet 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 04 18 09 63
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L’événement Ouvrons l’œil et découvrons la nature en bord de chemin… Berhet a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose