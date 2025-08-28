Ouvrons nos églises à Église Saint-Martin de Savières Savières

Eglise Saint-Martin Savières Aube

Du jeudi 28 au dimanche 31 aout 2025

Dans le cadre de l’opération Ouvrons nos églises , l’église Saint-Martin XII et XVI siècles de Savières ouvrira ses portes!

À l’occasion de cette première ouverture, un dépliant sera mis à votre disposition à l’entrée pour vous accompagner tout au long de votre visite.

Une équipe de bénévoles sera présente afin de veiller au bon déroulement de l’ouverture. .

Eglise Saint-Martin Savières 10600 Aube Grand Est +33 6 07 80 46 11

