Ouvrons nos églises à Église Saint-Martin de Savières Savières

Eglise Saint-Martin Savières Aube
Début : 2025-08-28 09:00:00
fin : 2025-08-31 12:00:00
2025-08-28
Du jeudi 28 au dimanche 31 aout 2025
Dans le cadre de l’opération Ouvrons nos églises , l’église Saint-Martin XII et XVI siècles de Savières ouvrira ses portes!
À l’occasion de cette première ouverture, un dépliant sera mis à votre disposition à l’entrée pour vous accompagner tout au long de votre visite.
Une équipe de bénévoles sera présente afin de veiller au bon déroulement de l’ouverture. .
Eglise Saint-Martin Savières 10600 Aube Grand Est +33 6 07 80 46 11
