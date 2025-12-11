Ouvrons-nous aux arts Médiathèque La Mosaïque des Mots Iffendic

Ouvrons-nous aux arts

Médiathèque La Mosaïque des Mots
1 place des Marronniers
Iffendic

Début : 2026-03-10 16:00:00

fin : 2026-03-25

2026-03-10

Dans le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) du Pays de Brocéliande, le Hameau de la Pierre Longue et la médiathèque vous proposent une exposition des œuvres réalisées par les résidents de l’ALAPH dans le cadre de leurs séances d’art-thérapie.

Mardi et vendredi 16h-19h

Mercredi 10h-12h et 14h-18h

Samedi 10h-12h et 14h-17h

Tout public.

Gratuit. .

+33 2 99 09 76 75

