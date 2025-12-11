Ouvrons-nous aux arts Médiathèque La Mosaïque des Mots Iffendic
Ouvrons-nous aux arts Médiathèque La Mosaïque des Mots Iffendic mercredi 18 mars 2026.
Médiathèque La Mosaïque des Mots 1 place des Marronniers Iffendic Ille-et-Vilaine
2026-03-18 15:00:00
2026-03-18
Pour vivre en harmonie avec soi et les autres, rien de tel que de s’ouvrir aux arts ! Sur cette thématique, venez à la médiathèque découvrir notre sélection de courts-métrages à destination des plus jeunes.
A partir de 5 ans.
