Oûz Trio Haguenau

Oûz Trio Haguenau jeudi 15 janvier 2026.

Oûz Trio

Place Dr Albert Schweitzer Haguenau Bas-Rhin

Début : Jeudi 2026-01-15 20:00:00

fin : 2026-01-15 21:15:00

2026-01-15

En embarquant à bord du Oûz Trio, vous entendrez au détour d’une contrebasse le blues plaintif des divers saxophones, le jeu mordant d’une batterie ou l’humeur électrique d’une basse. Rien de tel qu’une balade nonchalante pour vous remettre sur pied avant de partir à toute vitesse dans un bric à brac de sonorités. Si vous n’oubliez pas de jeter un œil par les fenêtres, vous capturerez sans doute des instants volés lors d’un bal d’été ou à l’occasion d’un rituel sorcier. En s’échappant de contrées arides clairsemées de cactus colorés, vous plongerez en guise de terminus dans le rythme grouillant de la cité.

Oûz Trio propose un répertoire de compositions originales où les choix d’instrumentation mettent en relief l’imaginaire de chaque pièce les insolites saxophones sopranino et baryton côtoient les familiers soprano, alto et ténor ; l’accoutumée contrebasse cède parfois la place à la basse électrique ; mailloches, balais, baguettes et autres accessoires rivalisent avec la batterie. .

Place Dr Albert Schweitzer Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 54 relais.culturel@agglo-haguenau.fr

English :

When you come aboard the Oûz Trio, you’ll hear the plaintive blues of various saxophones, the biting play of drums and the electric mood of bass.

German :

Wenn Sie an Bord des Oûz Trios gehen, werden Sie den klagenden Blues der verschiedenen Saxophone, das beißende Spiel eines Schlagzeugs oder die elektrische Stimmung eines Basses hören.

Italiano :

Salite a bordo dell’Oûz Trio e sentirete il blues struggente dei vari sassofoni, il gioco graffiante della batteria e l’umore elettrico del basso.

Espanol :

Suba a bordo del Trío Oûz y escuchará el blues lastimero de los distintos saxofones, el juego mordaz de la batería y el humor eléctrico del bajo.

