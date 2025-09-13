Ouzous en fête Village Ouzous
Ouzous en fête Village Ouzous samedi 13 septembre 2025.
Ouzous en fête
Village OUZOUS Ouzous Hautes-Pyrénées
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 13:00:00
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-13
Programme
Samedi 13, à partir de 13h Molkï, Jeux gonflables, Buvette toute l’après-mid.
Concours de pétanque 10€
À partir de 19h Repas sur réservation (Adultes 18€ Enfants (-12 ans) 12€) Entrée Melon et jambon / Plat Axoa et pommes de terre / Dessert Gâteau à la broche avec glace à la vanille / Fromage / Café / Digestif
Soirée animée par Les petits chanteurs de La Croix de Sia.
Dimanche 14 Messe à 10h30 Suivi de l’apéritif offert par le Conseil Municipal.
Village OUZOUS Ouzous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 05 37 34
English :
Program:
Saturday 13th, from 1pm: Molkï, inflatable games, refreshment bar all afternoon.
Petanque competition: 10?
From 7pm: Meal on reservation (Adults 18? Children (under 12) 12?): Starter: Melon and ham / Main course: Axoa and potatoes / Dessert: Spit-roasted cake with vanilla ice cream / Cheese / Coffee / After-dinner drink
Evening entertainment by Les petits chanteurs de La Croix de Sia.
Sunday 14: Mass at 10:30 am, followed by aperitif offered by the Town Council.
German :
Programm:
Samstag, 13., ab 13 Uhr: Molkï, aufblasbare Spiele, Getränkeausschank den ganzen Nachmittag.
Petanque-Wettbewerb: 10?
Ab 19 Uhr: Essen auf Vorbestellung (Erwachsene 18? Kinder (-12 Jahre) 12?): Vorspeise: Melone und Schinken / Hauptgericht: Axoa und Kartoffeln / Dessert: Kuchen am Spieß mit Vanilleeis / Käse / Kaffee / Digestif
Der Abend wird von Sias « Les petits chanteurs de La Croix » moderiert.
Sonntag, 14.: Messe um 10:30 Uhr Anschließend Aperitif, der vom Gemeinderat angeboten wird.
Italiano :
Programma
Sabato 13, dalle 13:00: Molkï, giochi gonfiabili, bar per rinfrescarsi tutto il pomeriggio.
Gara di bocce: 10?
Dalle 19:00: Pasto su prenotazione (Adulti 18? Bambini sotto i 12 anni 12? Antipasto: Melone e prosciutto / Piatto principale: Axoa e patate / Dessert: Torta allo spiedo con gelato alla vaniglia / Formaggio / Caffè / Dopocena
Intrattenimento a cura di Les petits chanteurs de La Croix de Sia.
Domenica 14: Messa alle 10.30 seguita da un aperitivo offerto dal Comune.
Espanol :
Programa
Sábado 13, a partir de las 13h: Molkï, Juegos hinchables, Bar de refrescos toda la tarde.
Competición de petanca: 10?
A partir de las 19 h: Comida previa reserva (Adultos 18? Niños menores de 12 años 12? Entrante: Melón y jamón / Plato principal: Axoa y patatas / Postre: Tarta asada con helado de vainilla / Queso / Café / Sobremesa
Animación a cargo de Les petits chanteurs de La Croix de Sia.
Domingo 14: Misa a las 10h30 seguida de un aperitivo ofrecido por el Ayuntamiento.
