Ouzous en fête Village Ouzous samedi 13 septembre 2025.

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Début : 2025-09-13 13:00:00

fin : 2025-09-14

2025-09-13

Programme

Samedi 13, à partir de 13h Molkï, Jeux gonflables, Buvette toute l’après-mid.

Concours de pétanque 10€

À partir de 19h Repas sur réservation (Adultes 18€ Enfants (-12 ans) 12€) Entrée Melon et jambon / Plat Axoa et pommes de terre / Dessert Gâteau à la broche avec glace à la vanille / Fromage / Café / Digestif

Soirée animée par Les petits chanteurs de La Croix de Sia.

Dimanche 14 Messe à 10h30 Suivi de l’apéritif offert par le Conseil Municipal.

Village OUZOUS Ouzous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 05 37 34

English :

Program:

Saturday 13th, from 1pm: Molkï, inflatable games, refreshment bar all afternoon.

Petanque competition: 10?

From 7pm: Meal on reservation (Adults 18? Children (under 12) 12?): Starter: Melon and ham / Main course: Axoa and potatoes / Dessert: Spit-roasted cake with vanilla ice cream / Cheese / Coffee / After-dinner drink

Evening entertainment by Les petits chanteurs de La Croix de Sia.

Sunday 14: Mass at 10:30 am, followed by aperitif offered by the Town Council.

German :

Programm:

Samstag, 13., ab 13 Uhr: Molkï, aufblasbare Spiele, Getränkeausschank den ganzen Nachmittag.

Petanque-Wettbewerb: 10?

Ab 19 Uhr: Essen auf Vorbestellung (Erwachsene 18? Kinder (-12 Jahre) 12?): Vorspeise: Melone und Schinken / Hauptgericht: Axoa und Kartoffeln / Dessert: Kuchen am Spieß mit Vanilleeis / Käse / Kaffee / Digestif

Der Abend wird von Sias « Les petits chanteurs de La Croix » moderiert.

Sonntag, 14.: Messe um 10:30 Uhr Anschließend Aperitif, der vom Gemeinderat angeboten wird.

Italiano :

Programma

Sabato 13, dalle 13:00: Molkï, giochi gonfiabili, bar per rinfrescarsi tutto il pomeriggio.

Gara di bocce: 10?

Dalle 19:00: Pasto su prenotazione (Adulti 18? Bambini sotto i 12 anni 12? Antipasto: Melone e prosciutto / Piatto principale: Axoa e patate / Dessert: Torta allo spiedo con gelato alla vaniglia / Formaggio / Caffè / Dopocena

Intrattenimento a cura di Les petits chanteurs de La Croix de Sia.

Domenica 14: Messa alle 10.30 seguita da un aperitivo offerto dal Comune.

Espanol :

Programa

Sábado 13, a partir de las 13h: Molkï, Juegos hinchables, Bar de refrescos toda la tarde.

Competición de petanca: 10?

A partir de las 19 h: Comida previa reserva (Adultos 18? Niños menores de 12 años 12? Entrante: Melón y jamón / Plato principal: Axoa y patatas / Postre: Tarta asada con helado de vainilla / Queso / Café / Sobremesa

Animación a cargo de Les petits chanteurs de La Croix de Sia.

Domingo 14: Misa a las 10h30 seguida de un aperitivo ofrecido por el Ayuntamiento.

