OVA & JACK HERER PAWS Nantes samedi 29 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 21:00 – 23:30

Gratuit : oui Tout public

DJ Jack Herer :Bercé par son père, collectionneur de vinyles Soul Funk et Reggae dans les années 80, Jack commence à mixer au début de l’âge d’or du rap français. Le Hip-hop est sa grande passion. Après plus de 20 ans passés derrière ses platines, Jack nous propose de quoi rassasier nos oreilles en matière de trip-hop, Groove, samples jazzy, Abstract et Old School Hip-Hop !!!Il s’est fait connaître au côté de grands noms de la scène en réalisant les premières parties de VALD, GUIZMO, SNIPEr, DJ PHONE, ALPHA ONE, CABALLERO, JEANJASS, SWIFT GUAD, MZ…SoundcloudOva :Originaire de la région Rennaise, Pierre aka Ova, mixe depuis une petite dizaine d’années. Inséré par Krafty Kyuts, Mato, Gramatik et bien d’autres, il vous servira un set de BreakBeat avec de forts sonorités funk, hip-hop et reggae qui ne pourront que vous faire groover !Souncloud

PAWS Nantes 44262