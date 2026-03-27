Ovarian Psycos Cinématographe (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-16 20:30 – 22:30

Gratuit : non Tarifs : 6€/4€/3€

OVARIAN PSYCOSDocumentaire écrit et réalisé par Joanna Sokolowski, Kate Trumbull-LaValleEtats Unis, 2016, VOSTFR72minUne nuit par mois, une étonnante brigade, les «Ovarian Psycos», sillonne à vélo les rues des quartiers de l’Eastside Los Angeles pour combattre le racisme et les violences auxquelles sont confrontées les communautés précaires.Bande annonce Projection précédée du court-métrage L’INCREVABLE TOUR de Manon Aubel (France, 2022, 8 min) et suivie d’une rencontre avec l’association Les Increvables en Selle Cette séance, proposée par Ciné Femmes fait partie de l’événement Femmes Vélo Liberté – Les Increvables à travers le monde à découvrir du 8 au 30 avril à l’Espace Cosmopolis.

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/



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