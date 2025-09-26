Over-Connected – Spectacle d’impro sur le numérique responsable Halle 6 Ouest Nantes

Over-Connected – Spectacle d’impro sur le numérique responsable Halle 6 Ouest Nantes vendredi 26 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-26 18:30 – 20:00

Gratuit : non 5 € 5 € Tout public

Dans le cadre de la Nantes Digital Week, les Diabolos Nantes proposent un spectacle-divertissement en collaboration avec Nantes Numérique Responsable. L’objectif est de s’amuser tout en apportant une touche de sensibilisation sur les thèmes du numérique responsable. On osera rire de sujets importants comme : la fracture numérique, l’infobésité, la désinformation, les dark patterns, les biais de confirmation, l’accessibilité, la diversité l’impact environnemental. Notre monde connecté est peuplé de toutes ces formes de communication qui aujourd’hui influencent nos avis et nos histoires de vie en flattant jusqu’à nos plus bas instincts. Public : ados, adultes

Halle 6 Ouest Île de Nantes Nantes 44200

0679023146 https://www.diabolosnantes.fr/