OVER THE POP CHANTE A BESANCON ! MJC PALENTE Besançon

OVER THE POP CHANTE A BESANCON !

MJC PALENTE 24 rue des Roses Besançon Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

OVER THE POP chante à Besançon !

Envie d’une soirée qui sort de l’ordinaire ?

Préparez-vous à vibrer au son de la voix… et uniquement de la voix !

Concert a cappella

Des harmonies qui donnent des frissons

Des reprises pop revisitées avec énergie

6 nouveaux morceaux présentés pour la première fois !

Une ambiance conviviale et surprenante

Notre répertoire s’articule autour de morceaux pop, jazz, funk, rock, ponctués de percussions corporelles

Que vous soyez amateur de musique, curieux ou simplement en quête d’une belle soirée, OVER THE POP est LE rendez-vous à ne pas manquer.

Billetterie HelloAsso.com => Concert OverThe Pop .

MJC PALENTE 24 rue des Roses Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté overthepop.besancon@gmail.com

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English : OVER THE POP CHANTE A BESANCON !

L’événement OVER THE POP CHANTE A BESANCON ! Besançon a été mis à jour le 2026-03-27 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON