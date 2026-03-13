OVER THE POP CHANTE A BESANCON ! MJC PALENTE Besançon
OVER THE POP CHANTE A BESANCON ! MJC PALENTE Besançon samedi 25 avril 2026.
OVER THE POP CHANTE A BESANCON !
MJC PALENTE 24 rue des Roses Besançon Doubs
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
OVER THE POP chante à Besançon !
Envie d’une soirée qui sort de l’ordinaire ?
Préparez-vous à vibrer au son de la voix… et uniquement de la voix !
Concert a cappella
Des harmonies qui donnent des frissons
Des reprises pop revisitées avec énergie
6 nouveaux morceaux présentés pour la première fois !
Une ambiance conviviale et surprenante
Notre répertoire s’articule autour de morceaux pop, jazz, funk, rock, ponctués de percussions corporelles
Que vous soyez amateur de musique, curieux ou simplement en quête d’une belle soirée, OVER THE POP est LE rendez-vous à ne pas manquer.
Billetterie HelloAsso.com => Concert OverThe Pop .
MJC PALENTE 24 rue des Roses Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté overthepop.besancon@gmail.com
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English : OVER THE POP CHANTE A BESANCON !
L’événement OVER THE POP CHANTE A BESANCON ! Besançon a été mis à jour le 2026-03-27 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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